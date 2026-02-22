Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.

Що Клименко розповів про хід розслідування теракту у Львові?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко перебуває з візитом у Львові після моторошного теракту у центрі міста.

Він заявив, що є підстави вважати, що злочин замовила Росія.

Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян,

– зазначив він.

Він заслухав перші результати розслідування. Відслідкувати маршрут ймовірної підривниці та зафіксувати момент закладення вибухового пристрою вдалося завдяки камерам спостереження.

"Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів. Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву", – підкреслив Клименко.

Міністр відвідав у лікарні поранених поліцейських і нацгвардійців. Їм надається медична допомога.

Ігор Клименко у Львові

