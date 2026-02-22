Новые детали ужасного теракта во Львове свидетельствуют о том, что подозреваемая готовилась. Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.
Смотрите также Есть основания полагать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко
Какие новые детали стали известны?
По информации журналиста, подозреваемая приобрела необходимые компоненты в одном из крупных строительных гипермаркетов города. Кроме бытовой химии, она купила значительное количество металлических элементов – гвоздей, болтов и гаек, которые впоследствии были использованы как поражающие элементы во взрывном устройстве.
Как сообщает Глагола, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина. На них зафиксирован момент приобретения товаров, которые, вероятно, стали составляющими самодельного взрывного устройства.
Теракт во Львове: последние новости
22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла полицейская. Два взрывных устройства сработали в момент, когда на место фейкового вызова прибыли экипажи полиции.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятную исполнительницу преступления уже установлена. Женщину задержали в одном из районных центров, она является гражданкой Украины.
Известно, что в результате взрыва в центре Львова пострадали 25 человек. По предварительным данным, у всех пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы различной степени тяжести.
Полиция рассматривает версию о том, что задержанная могла работать на ФСБ. Взрывное устройство она изготовила самостоятельно, действуя по детальным дистанционным инструкциям кураторов российских спецслужб, которые, вероятно, ее завербовали. Взрывчатку она заложила в мусорные баки.