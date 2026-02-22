Нові деталі жахливого теракту у Львові свідчать про те, що підозрювана готувалася. Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

Які нові деталі стали відомі?

За інформацією журналіста, підозрювана придбала необхідні компоненти в одному з великих будівельних гіпермаркетів міста. Окрім побутової хімії, вона купила значну кількість металевих елементів – цвяхів, болтів та гайок, які згодом були використані як уражаючі елементи у вибуховому пристрої.

Як повідомляє Глагола, правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження магазину. На них зафіксовано момент придбання товарів, які, ймовірно, стали складовими саморобного вибухового пристрою.

