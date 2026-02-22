Проститься с погибшей можно будет в семейном доме. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Что известно о прощании с погибшей?
Полицейскую Викторию Шпильку, которая погибла в результате теракта, похоронят на Волыни в среду, 25 февраля.
Прощание с погибшей начнется в понедельник, 23 февраля, в 18:00 в семейном доме в селе Княжий Мост по улице Ивана Вишенского, 104, Львовская область.
Во вторник, 24 февраля, в 18:00 прощание продолжится в семейном доме в селе Верба по улице Набережная, 29, Волынская область.
В среду, 25 февраля, в 12:00 состоится чин похорон из семейного дома в селе Верба.
Похоронят Викторию на местном кладбище в ее родном селе на Волыни.
Как погибла Виктория Шпилька?
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. Девушка одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым. В результате взрывов пострадало еще 25 человек, часть из них находится в больнице, кто-то в тяжелом состоянии.
Известно, что исполнительницей преступления стала 33-летняя жительница Костополя Ровенской области. Женщине объявили о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.
Также сообщалось, что подозреваемая действовала по приказу российской ФСБ, которая пообещала ей вознаграждение за совершенный теракт. Российские спецслужбы должны были заплатить 60 тысяч гривен.