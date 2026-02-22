Попрощатися із загиблою можна буде у родинному помешканні. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Що відомо про прощання із загиблою?

Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту, поховають на Волині у середу, 25 лютого.

Прощання із загиблою розпочнеться у понеділок, 23 лютого, о 18:00 в родинному помешканні в селі Княжий Міст по вулиці Івана Вишенського, 104, Львівська область.

У вівторок, 24 лютого, о 18:00 прощання продовжиться в родинному домі в селі Верба по вулиці Набережна, 29, Волинська область.

У середу, 25 лютого, о 12:00 відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба.

Поховають Вікторію на місцевому кладовищі у її рідному селі на Волині.

Як загинула Вікторія Шпилька?