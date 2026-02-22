Попрощатися із загиблою можна буде у родинному помешканні. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Що відомо про прощання із загиблою?
Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту, поховають на Волині у середу, 25 лютого.
Прощання із загиблою розпочнеться у понеділок, 23 лютого, о 18:00 в родинному помешканні в селі Княжий Міст по вулиці Івана Вишенського, 104, Львівська область.
У вівторок, 24 лютого, о 18:00 прощання продовжиться в родинному домі в селі Верба по вулиці Набережна, 29, Волинська область.
У середу, 25 лютого, о 12:00 відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба.
Поховають Вікторію на місцевому кладовищі у її рідному селі на Волині.
Як загинула Вікторія Шпилька?
У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт. Дівчина однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим. Внаслідок вибухів постраждало ще 25 осіб, частина з них перебуває в лікарні, хтось у тяжкому стані.
Відомо, що виконавицею злочину стала 33-річна мешканка Костополя Рівненської області. Жінці оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
Також повідомлялося, що підозрювана діяла за наказом російської ФСБ, яка пообіцяла їй винагороду за вчинений теракт. Російські спецслужби мали заплатити 60 тисяч гривень.