Об этом пишет Суспильне.

Смотрите также На Украину летело почти 400 БпЛА и десятки ракет: сколько целей сбила ПВО и какие последствия

Что известно о взрывах в Кривом Роге и Павлограде?

Тревогу в Днепропетровской области объявили около 20:00. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

В 20:01 военные предупредили о скоростной цели, которая движется на Кривой Рог. Через 2 минуты, по данным Суспильного, взрывы прогремели в Кривом Роге и Павлограде.

Повторные громкие звуки в обоих городах слышали также и в 20:05. В Павлограде серия взрывов продолжилась и в 20:09.

О вражеской атаке уже высказался председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.

Кривой Рог. Ракетная атака. Враг снова атакует инфраструктуру. Берегите себя – возможны еще выходы,

– написал чиновник.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграм-канале 24 Канала.