Городской голова Сум Александр Лысенко показал момент прилета одного из "Шахедов".

Какие последствия атаки на Сумы?

За утро в Сумах прогремела серия взрывов.

Предварительно, обошлось без жертв. Но есть 6 пострадавших.

Начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что ранения получили женщины 20 и 61 лет, а также мужчины 60 и 76 лет. Предварительно, их состояние – нетяжелое.

Еще двое мужчин 45 и 42 лет пострадали, находясь вблизи одного из мест попадания. Помощь им оказали на месте.

Последствия атаки на Сумы / Фото "Кордон.Медиа"

Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города,

– также сообщил Лысенко.

Повреждены как здания, так и машины.

Момент попадания "Шахеда" в центре Сум: смотрите видео

К слову, один из "Шахедов" также упал на многоэтажку. К счастью, он не сдетонировал.

По некоторым данным, БпЛА мог быть оснащен FPV, который предварительно упал на город.

Какие последствия в других областях?