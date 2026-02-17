После обеда на Харьковщине объявили воздушную тревогу из-за опасности дронов.

Что известно об атаке на Харьков?

Около 16:24 враг атаковал БПЛА Индустриальный район Харькова. Российский беспилотник упал возле частного дома.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

К слову, около 15:40 БПЛА типа "Молния" попал во двор частного жилого дома в Изюме.

Об этом сообщили в Изюмской ГВА. По ее данным, люди ранения не получили.