Лише за останню добу армія окупантів втратила 970 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Плата за окупацію одного кілометра: Зеленський окреслив масштаби втрат Росії

Якими є втрати ворога за останню добу?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив:

  • особового складу – близько 1 257 880 (+970);
  • танків – 11 684 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 060 (+6);
  • артилерійських систем – 37 387 (+3);
  • РСЗВ – 1 649 (+0);
  • засобів ППО – 1 303 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551);
  • крилатих ракет – 4 314 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76);
  • спеціальної техніки – 4 073 (+1).

Втрати Росії на 20 лютого 2026 року
Втрати Росії на 20 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про нещодавні успішні операції Сил оборони?

  • 19 лютого стало відомо про проведення контрнаступальних та штурмових дій Сил оборони на Олександрівському напрямку з метою запобіганню просування окупантів у бік Дніпропетровської області. "Ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", – повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

  • На Донецькому напрямку бійці Сил безпілотних систем уразили одну з наймасовіших систем ППО – зенітний ракетний комплекс "Оса".

  • 17 та 18 лютого під приціл українських військових потрапили район зосередження підрозділу БпЛА у Росії, вузол зв'язку та пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.