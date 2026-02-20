Лише за останню добу армія окупантів втратила 970 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Плата за окупацію одного кілометра: Зеленський окреслив масштаби втрат Росії

Якими є втрати ворога за останню добу?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив:

особового складу – близько 1 257 880 (+970);

танків – 11 684 (+2);

бойових броньованих машин – 24 060 (+6);

артилерійських систем – 37 387 (+3);

РСЗВ – 1 649 (+0);

засобів ППО – 1 303 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551);

крилатих ракет – 4 314 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76);

спеціальної техніки – 4 073 (+1).



Втрати Росії на 20 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про нещодавні успішні операції Сил оборони?