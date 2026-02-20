Лише за останню добу армія окупантів втратила 970 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Якими є втрати ворога за останню добу?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив:
- особового складу – близько 1 257 880 (+970);
- танків – 11 684 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 060 (+6);
- артилерійських систем – 37 387 (+3);
- РСЗВ – 1 649 (+0);
- засобів ППО – 1 303 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551);
- крилатих ракет – 4 314 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 112 (+76);
- спеціальної техніки – 4 073 (+1).
Втрати Росії на 20 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про нещодавні успішні операції Сил оборони?
19 лютого стало відомо про проведення контрнаступальних та штурмових дій Сил оборони на Олександрівському напрямку з метою запобіганню просування окупантів у бік Дніпропетровської області. "Ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", – повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
На Донецькому напрямку бійці Сил безпілотних систем уразили одну з наймасовіших систем ППО – зенітний ракетний комплекс "Оса".
17 та 18 лютого під приціл українських військових потрапили район зосередження підрозділу БпЛА у Росії, вузол зв'язку та пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.