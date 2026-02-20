Только за последние сутки армия оккупантов потеряла 970 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Плата за оккупацию одного километра: Зеленский очертил масштабы потерь России

Каковы потери врага за последние сутки?

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял:

личного состава – около 1 257 880 (+970);

танков – 11 684 (+2);

боевых бронированных машин – 24 060 (+6);

артиллерийских систем – 37 387 (+3);

РСЗВ – 1 649 (+0);

средств ПВО – 1 303 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 138 881 (+551);

крылатых ракет – 4 314 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 79 112 (+76);

специальной техники – 4 073 (+1).



Потери России на 20 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о недавних успешных операциях Сил обороны?