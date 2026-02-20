Только за последние сутки армия оккупантов потеряла 970 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери врага за последние сутки?
С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял:
- личного состава – около 1 257 880 (+970);
- танков – 11 684 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 060 (+6);
- артиллерийских систем – 37 387 (+3);
- РСЗВ – 1 649 (+0);
- средств ПВО – 1 303 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 138 881 (+551);
- крылатых ракет – 4 314 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 112 (+76);
- специальной техники – 4 073 (+1).
Потери России на 20 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о недавних успешных операциях Сил обороны?
19 февраля стало известно о проведении контрнаступательных и штурмовых действий Сил обороны на Александровском направлении с целью предотвращения продвижения оккупантов в сторону Днепропетровской области. "Врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности", – сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
На Донецком направлении бойцы Сил беспилотных систем поразили одну из самых массовых систем ПВО – зенитный ракетный комплекс "Оса".
17 и 18 февраля под прицел украинских военных попали район сосредоточения подразделения БпЛА в России, узел связи и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.