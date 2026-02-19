Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.
Как СБС уничтожили комплекс "Оса"?
Точный удар по российской мобильной системе ПВО "Оса" осуществили пилоты 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis. Враг использовал эту систему, чтобы прикрывать от авиации, крылатых ракет и БпЛА важные объекты российской армии.
Заметьте! Зенитный ракетный комплекс "Оса" – это комплекс противовоздушной обороны малого радиуса действия. Он оснащен шестью ракетами и достигает цели до 10 километров и до 5 километров в высоту. Это одна из самых популярных в использовании российских систем ПВО.
Как Силы беспилотных систем уничтожали "Осу": смотрите видео
Что известно о потерях врага?
Украина продолжает наносить значительные потери российской армии, отражая атаки и уничтожая вражеские позиции: только за последние сутки, 17 февраля, ликвидировано 740 оккупантов. Общие потери противника, по данным Генштаба ВСУ, превышают 1,25 миллиона человек, а также сотни единиц техники и вооружения.
Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что высокие потери российских войск на фронте в значительной степени связаны с эффективностью украинских дронов и тактикой ВСУ. В то же время ключевым фактором является то, что Россия просто не успевает пополнять свой личный состав, из-за чего ее возможности для наступательных операций значительно ограничены.
Также блокирование терминалов Starlink существенно уменьшило штурмовые действия России и повлекло рекордные потери военных, повысив соотношение потерь до 13:1 в пользу Украины. Подразделения противника потеряли возможность координировать атаки глубоко в тылу, а восстановление альтернативной связи у врага займет несколько месяцев, что дает ВСУ значительное стратегическое преимущество.