Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Читайте также Силы обороны зачистили восточную часть Гришино в Донецкой области от оккупантов

Как СБС уничтожили комплекс "Оса"?

Точный удар по российской мобильной системе ПВО "Оса" осуществили пилоты 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis. Враг использовал эту систему, чтобы прикрывать от авиации, крылатых ракет и БпЛА важные объекты российской армии.

Заметьте! Зенитный ракетный комплекс "Оса" – это комплекс противовоздушной обороны малого радиуса действия. Он оснащен шестью ракетами и достигает цели до 10 километров и до 5 километров в высоту. Это одна из самых популярных в использовании российских систем ПВО.

Как Силы беспилотных систем уничтожали "Осу": смотрите видео

Что известно о потерях врага?