Ориентировочные общие потери противника составляют 1 256 080. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России на 18 февраля?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 256 080(+740);
  • танков – 11 681 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 051 (+6);
  • артиллерийских систем – 37 363 (+40);
  • РСЗВ – 1 648 (+0);
  • средств ПВО – 1 302 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 137 924 (+1851);
  • крылатых ракет – 4 314 (+26);
  • кораблей/катеров – 29 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78 919 (+194);
  • специальной техники – 4 072 (+1).

Потери России на 17 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на Западе отмечают высокую эффективность применения Украиной дронов на фронте. На отдельных участках потери врага якобы в 25 раз превышают потери ВСУ. По мнению военных экспертов, результативности способствуют погодные условия.

Какова ситуация на фронте?

  • New York Post со ссылкой на представителей американской и украинской разведки сообщало, что на фоне блокировки терминалов Starlink потери вражеской армии в личном составе достигли самого высокого уровня.

  • Кстати, на Александровском направлении враг стремится выйти к населенному пункту Терноватое. При этом оккупанты совершенно не считают собственных потерь, которые несут во время боев с нашими защитниками.

  • По данным AFP, ВСУ вернули 201 квадратный километр территории только с 11 по 15 февраля. Такие успехи стали самым большим продвижением наших сил за последние два с половиной года полномасштабной войны.