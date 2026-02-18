Ориентировочные общие потери противника составляют 1 256 080. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

Потери России на 17 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на Западе отмечают высокую эффективность применения Украиной дронов на фронте. На отдельных участках потери врага якобы в 25 раз превышают потери ВСУ. По мнению военных экспертов, результативности способствуют погодные условия.

New York Post со ссылкой на представителей американской и украинской разведки сообщало, что на фоне блокировки терминалов Starlink потери вражеской армии в личном составе достигли самого высокого уровня.

Кстати, на Александровском направлении враг стремится выйти к населенному пункту Терноватое. При этом оккупанты совершенно не считают собственных потерь, которые несут во время боев с нашими защитниками.