Ориентировочные общие потери противника составляют 1 256 080. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери России на 18 февраля?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 256 080(+740);
- танков – 11 681 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 051 (+6);
- артиллерийских систем – 37 363 (+40);
- РСЗВ – 1 648 (+0);
- средств ПВО – 1 302 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 137 924 (+1851);
- крылатых ракет – 4 314 (+26);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 919 (+194);
- специальной техники – 4 072 (+1).
Потери России на 17 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, на Западе отмечают высокую эффективность применения Украиной дронов на фронте. На отдельных участках потери врага якобы в 25 раз превышают потери ВСУ. По мнению военных экспертов, результативности способствуют погодные условия.
Какова ситуация на фронте?
New York Post со ссылкой на представителей американской и украинской разведки сообщало, что на фоне блокировки терминалов Starlink потери вражеской армии в личном составе достигли самого высокого уровня.
Кстати, на Александровском направлении враг стремится выйти к населенному пункту Терноватое. При этом оккупанты совершенно не считают собственных потерь, которые несут во время боев с нашими защитниками.
По данным AFP, ВСУ вернули 201 квадратный километр территории только с 11 по 15 февраля. Такие успехи стали самым большим продвижением наших сил за последние два с половиной года полномасштабной войны.