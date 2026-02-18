Орієнтовні загальні втрати противника становлять 1 256 080. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгення Росія втратила:

До слова, на Заході відзначають високу ефективність застосування Україною дронів на фронті. На окремих ділянках втрати ворога нібито у 25 разів перевищують втрати ЗСУ. На думку військових експертів, результативності сприяють погодні умови.

New York Post з посиланням на представників американської та української розвідки повідомляло, що на тлі блокування терміналів Starlink втрати ворожої армії в особовому складі досягли найвищого рівня.

До речі, на Олександрівському напрямку ворог прагне вийти до населеного пункту Тернувате. При цьому окупанти абсолютно не рахують власних втрат, яких зазнають під час боїв з нашими захисниками.