Орієнтовні загальні втрати противника становлять 1 256 080. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 18 лютого?
З початку повномасштабного вторгення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 256 080(+740);
- танків – 11 681 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 051 (+6);
- артилерійських систем – 37 363 (+40);
- РСЗВ – 1 648 (+0);
- засобів ППО – 1 302 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 137 924 (+1851);
- крилатих ракет – 4 314 (+26);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 919 (+194);
- спеціальної техніки – 4 072 (+1).
Втрати Росії на 17 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, на Заході відзначають високу ефективність застосування Україною дронів на фронті. На окремих ділянках втрати ворога нібито у 25 разів перевищують втрати ЗСУ. На думку військових експертів, результативності сприяють погодні умови.
Яка ситуація на фронті?
New York Post з посиланням на представників американської та української розвідки повідомляло, що на тлі блокування терміналів Starlink втрати ворожої армії в особовому складі досягли найвищого рівня.
До речі, на Олександрівському напрямку ворог прагне вийти до населеного пункту Тернувате. При цьому окупанти абсолютно не рахують власних втрат, яких зазнають під час боїв з нашими захисниками.
За даними AFP, ЗСУ повернули 201 квадратний кілометр території лише з 11 по 15 лютого. Такі успіхи стали найбільшим просуванням наших сил за останні два з половиною роки повномасштабної війни.