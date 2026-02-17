Про це пише французьке видання France24 з посиланням на аналіз AFP оновлених даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на фронті?

Площа звільнених територій майже дорівнює загальним здобуткам окупантів за грудень 2025 року, що стало найбільшим територіальним досягненням України за подібний період від початку контрнаступу в червні 2023 року.

Ці українські контратаки, ймовірно, стали можливими завдяки нещодавньому блокуванню доступу російських сил до Starlink. За твердженням російських воєнкорів, це спричинило серйозні перебої зі зв'язком і управлінням військами на полі бою,

– повідомляє ISW.

Згідно з оприлюдненою інформацією, найбільше просування Сил оборони зафіксували приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя. Зауважують, що на цій ділянці фронту росіяни активно просувалися з літа 2025 року.

Також, за даними аналітиків, українські військові досягли просувань й на інших ділянках фронту, зокрема, відновили контроль над територіями на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Окремо експерти вказують, що російські війська проводять наступальні операції по всій лінії фронту, а не зосереджують свої зусилля на захопленні решти Донецької області і можуть готувати наступ на Запоріжжя влітку.

Що відбувається на полі бою?