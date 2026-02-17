Об этом пишет французское издание France24 со ссылкой на анализ AFP обновленных данных американского Института изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте?

Площадь освобожденных территорий почти равна общим достижениям оккупантов за декабрь 2025 года, что стало крупнейшим территориальным достижением Украины за подобный период с начала контрнаступления в июне 2023 года.

Эти украинские контратаки, вероятно, стали возможными благодаря недавнему блокированию доступа российских сил к Starlink. По утверждению российских военкоров, это повлекло серьезные перебои со связью и управлением войсками на поле боя,

– сообщает ISW.

Согласно обнародованной информации, наибольшее продвижение Сил обороны зафиксировали примерно в 80 километрах к востоку от Запорожья. Отмечают, что на этом участке фронта россияне активно продвигались с лета 2025 года.

Также, по данным аналитиков, украинские военные достигли продвижений и на других участках фронта, в частности, восстановили контроль над территориями на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Отдельно эксперты указывают, что российские войска проводят наступательные операции по всей линии фронта, а не сосредотачивают свои усилия на захвате остальной Донецкой области и могут готовить наступление на Запорожье летом.

Что происходит на поле боя?