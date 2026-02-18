Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что еще, кроме использования беспилотников, влияет на соотношение потерь противника. Он отметил, что дроны, действительно, являются очень эффективным оружием против россиян, однако для их масштабирования нам нужно время и много ресурсов.

Смотрите также Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что помогает Силам обороны уничтожать россиян?

Иван Тимочко подчеркнул, то, что иностранцы говорят о больших потерях россиян вызывает большее доверие к оценке такой деятельности Вооруженных Сил Украины именно у иностранных разведок и партнеров. Это делает более эффективными информационные кампании в смысле принятия политических решений в пользу нашего государства.

Обратите внимание! Министр обороны Великобритании Джон Гили в интервью Bloomberg заявил, что на отдельных участках фронта соотношение потерь возросло до 1 к 25 в пользу ВСУ, тогда как ранее оно составляло около 1 к 6. В то же время численность российской группировки в зоне боевых действий остается примерно на уровне 700 тысяч, несмотря на активную мобилизацию.

Украинским военным удается уничтожить значительное количество противника, используя беспилотниками, в том числе и благодаря погодным условиям.

Мороз, холод сковывает человека. Ему труднее перемещаться, приходится тратить больше энергии. Это все влияет на то, что он замедляется и становится более легкой мишенью,

– сказал Иван Тимочко.

Силы обороны понимают, что противник сейчас сделал основной акцент на пехотную компоненту, поэтому очевидно, что количество потерь в России будет только расти.

Кроме этого, украинские военные за время боевых действий получили опыт и понимание того, как может действовать враг, какими маршрутами он будет передвигаться.

Это все дает такой накопительный результат. Конечно, нужно еще выполнить очень-очень много работы. Кроме уничтожения сил противника на линии фронта, важно уничтожать их глубокие тылы и логистику,

– подчеркнул военный обозреватель.

Он объяснил это тем, что чем больше оккупанты теряют там, то тем меньше будет их физическое присутствие на территории Украины, в частности на поле боя.

Что известно о потерях россиян на фронте?