Удары состоялись на временно оккупированных россиянами территориях и в тылу России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие цели были под ударом Сил обороны?
По данным Генштаба, ночью 18 февраля в Запорожье возле Трудового украинские защитники вбили по району сосредоточения подразделения БПЛА россиян. К тому же в Токмаке произошло попадание в мастерскую вражеских дронов.
Также несколько целей Силы обороны поразили ТОТ Донетчины. Так, в Старомлиновке под ударом был узел связи врага. А в самом Донецке защитники попали в место с военной техникой оккупантов.
Накануне в этом регионе было также поражено место управления дронов вблизи Родинского. А в районе Мариуполя – пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ, добавили в Генштабе.
Украинские защитники также ударили и по военным объектам в самой России. Они проинформировали, что ударили по пунктам управления БпЛА вблизи Сального Курская область.
Утраты противника и окончательные масштабы повреждений уточняются,
– отметил Генштаб ВСУ.
Какие потери терпит Россия на войне?
Ранее в Генштабе сообщали, что только за прошедшие сутки 17 февраля ВСУ ликвидировали 740 российских военных. Также враг потерял 40 артсистем, одно средство ПВО и другую технику.
Как писал NYP, после отключения Starlink российские войска начали проводить меньше штурмов и нести большие потери.
Подполковник Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что российская армия уже испытывает недостаток военных. За последний месяц оккупанты не могут компенсировать собственные потери.