Об этом информирует ДТЭК и Одесская ОГА.

Какие последствия атаки в Одесской области?

Вечером взрывы прогремели в Одесской области. Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников и скоростных целей на регион.

По данным местных властей, под прицелом оккупантов оказался энергетический объект ДТЭК в Белгород-Днестровском районе – он получил повреждения.

Кроме того, из-за российской атаки были обесточены 32 населенных пункта области. Всего более 15 тысяч абонентов остались без света.

В 21:00 в ДТЭК сообщили, что энергетикам удалось перезаживить 12 тысяч семей, впрочем, еще 3 тысячи домов остаются без света.

В компании отметили, что повреждения в результате обстрела являются существенными, поэтому восстановление требует времени. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

Энергетики принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание,

– добавил руководитель ОВА Олег Кипер.

Где еще недавно гремели взрывы?

Днем 14 мая вражеские войска атаковали Харьков – повреждения получили объекты в двух районах города – Салтовском и Шевченковском. Около 30 человек получили ранения.

В ночь на 14 мая Одесская область снова оказалась под вражеским ударом. В результате атаки БпЛА пострадали объекты портовой инфраструктуры и жилая многоэтажка. Ранены двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет.

На Черниговщине россияне повредили энергетический объект. Из-за этого без электричества в области остались более 31 тысячи абонентов.