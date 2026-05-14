Про це інформує ДТЕК та Одеська ОВА.

Дивіться також В Одесі прогриміли вибухи: у напрямку міста ворог пускав ракети

Які наслідки атаки на Одещину?

Ввечері вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників та швидкісних цілей на регіон.

За даними місцевої влади, під прицілом окупантів опинився енергетичний об'єкт ДТЕК у Білгород-Дністровському районі – він зазнав пошкоджень.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Окрім того, через російську атаку було знеструмлено 32 населених пункти області. Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла.

О 21:00 у ДТЕК повідомили, що енергетикам вдалось перезаживити 12 тисяч родин, втім, ще 3 тисячі осель залишаються без світла.

У компанії наголосили, що пошкодження внаслідок обстрілу є суттєвими, тому відновлення потребує часу. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення,

– додав керівник ОВА Олег Кіпер.

Де ще нещодавно гриміли вибухи?

Вдень 14 травня ворожі війська атакували Харків – пошкоджень зазнали об'єкти у двох районах міста – Салтівському та Шевченківському. Близько 30 осіб зазнали поранень.

У ніч на 14 травня Одещина знову опинилась під ворожим ударом. Внаслідок атаки БпЛА постраждали об'єкти портової інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Поранено двох чоловіків віком 33 та 70 років.

На Чернігівщині росіяни пошкодили енергетичний об'єкт. Через це без електрики в області залишилася понад 31 тисяча абонентів.