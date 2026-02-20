Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Дивіться також З реактивними двигунами та можуть нести інші дрони: Зеленський розповів, як змінилися "Шахеди"
Де летять ворожі цілі?
В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА курсом на Дніпро. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Вибухи на Запоріжжі, працює ППО. БпЛА курсом на Харків. Загроза застосування балістичного озброєння Група БпЛА у напрямку Запоріжжя. Полтавщина: БпЛА в напрямку Великих Сорочинців. Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Гути. Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля та в напрямку Полтавщини. Чернігівщина: БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського.
Група БпЛА курсом на Дніпро.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Вибухи на Запоріжжі, працює ППО.
БпЛА курсом на Харків.
Загроза застосування балістичного озброєння
Група БпЛА у напрямку Запоріжжя.
Полтавщина: БпЛА в напрямку Великих Сорочинців.
Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Гути.
Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля та в напрямку Полтавщини.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського.