Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять ворожі цілі?

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті