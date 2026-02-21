Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Какие последствия атаки по Сумах 21 февраля?
В полиции рассказали, что авиационный удар по Сумах враг нанес около 04:00. Под атакой оказался один из частных секторов города Сумы.
В результате взрыва полностью разрушены 2 жилых дома, еще по меньшей мере 10 соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба.
По имеющейся информации, ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 70-летняя женщина, которую госпитализировали в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь,
– отметили правоохранители.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров добавил, что россияне ударили по городу управляемой авиационной бомбой, из-за чего пострадал Ковпаковский район города.
В то же время, по информации чиновника, медики госпитализировали 87-летнюю пострадавшую.
Последствия российской атаки по Сумах 21 февраля / Фото Нацполиции и Сумской ОВА
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия, фиксируют повреждения и собирают доказательную базу для дальнейшего расследования военных преступлений страны-агрессора.
Какие еще города Украины враг обстрелял недавно?
В Одессе ночью 21 февраля прогремели взрывы из-за атаки российскими беспилотниками. В результате вражеской атаки в городе повреждены 4 жилых дома и инфраструктуру.
Вечером 20 февраля в Запорожье прогремели взрывы из-за атаки российских дронов, работала ПВО. Впоследствии председатель ОВА Иван Федоров сообщил, что повреждены и горят машины, также выбиты окна в многоэтажках.
Всего в ночь на 20 февраля российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой и 128 ударными беспилотниками, из которых 80 были "Шахедами". Украинские Силы обороны сбили или подавили 107 вражеских дронов.