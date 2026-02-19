Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що ворог вже тривалий час використовує не лише українські SIM-картки, щоб керувати дронами, але й навіть казахські.

Як боротися проти цього?

За словами Храпчинського, існують швидкі рішення, які допоможуть оперативно зменшити цю загрозу. До прикладу, можна знизити швидкість мобільного інтернету на певну територію, аби у ворога не було можливості керувати цими дронами.

Інший варіант – запровадити продаж SIM-карток за паспортами і з обмеженою кількістю. Це також не допоможе повністю вирішити проблему. Адже, як повідомлялося раніше, ворог використовує і казахські SIM-картки. Не варто забувати, що окупанти розбудовують можливості mesh-зв'язку,

Після того як росіян позбавили можливості використовувати Starlink, ми знову побачили повітряні тривоги вздовж кордону з Білоруссю. Ворог тривалий час використовує вежі мобільного зв'язку у Білорусі як основні станції для mesh-зв'язку. Додатково на цих вежах розташовані радіомаяки, які дозволяють вирахувати точку знаходження безпілотника,

– сказав Храпчинський.

Попри це, Україна вже має шукати комплексні рішення, які дозволили б побудувати якісну систему радіоелектронної боротьби, яка б могла глушити увесь перелік діапазонів, що може використати ворог.

Об'єктам критичної інфраструктури та іншим об'єктам державного значення варто вибудовувати навколо себе захисні куполи, які дозволили б протидіяти навіть диверсійним діям. Умовно, якась група під'їде та захоче з FPV-дрона атакувати енергетичний об'єкт. Це майбутнє, до якого ми йдемо. Створити зброю стало легше. Тому потрібно побудувати систему радіоелектронної боротьби, яка контролюватиме усі діапазони,

– зауважив Храпчинський.

