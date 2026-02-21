По состоянию на утро 21 февраля угроза российских БПЛА сохраняется для ряда регионов.

Сколько дронов и ракет ночью атаковали Украину?

В ночь на 21 февраля россияне запустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", также 120 ударных БПЛА различных типов.

По состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

К сожалению не обошлось без попаданий. Известно о прилете баллистической ракеты и 13 дронов на 11 локациях. Кроме того, обломки вражеских снарядов упали на 8 локациях.

Какие последствия вражеской атаки?