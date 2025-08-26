Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Яка ситуація в Запорізькому та Новогеоргіївці?

У Генштабі зазначили, що Сили оборони зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками,

– додали там.

У ЗСУ наголосили, що інформація про окупації Запорізького та Новогеоргіївки не відповідає дійсності.

Що відбувається на Дніпропетровщині зараз?