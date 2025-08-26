Збройні Сили України проводять успішні контратаки на Донеччині, знищуючи російські підрозділи та звільняючи захоплені території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіти Інституту вивчення війни.

Актуально "Ріжки" зрізали, але в нижній частині ще є окупанти, – ОСУВ "Дніпро" про виступ під Добропіллям

Що відомо про провал російської армії на Добропільському напрямку?

За даними ISW, українські сили активно тиснуть на ворожі війська на схід і північний схід від Добропілля. Як стверджують аналітики, ЗСУ захопили села Нове Шахове та Заповідне, а також витіснили росіян з позицій південніше Веселого.

Крім того, українські війська майже повністю очистили Кучерів Яр. Раніше, з 15 серпня, українські сили вже повідомляли про очищення поселень на північному краю прориву та вздовж його основи. Генерал Олександр Сирський 24 серпня заявив, що ЗСУ взяли Володимирівку, що на східній межі прориву.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що російські сили не змогли розширити прорив біля Добропілля настільки, щоб утримати його глибину.

Українські контратаки загрожують оточити частини російської 51-ї армії, які опинилися в пастці. Росіяни намагалися прорвати українські лінії, але, судячи з відсутності успіхів, ці спроби провалилися.

ISW пояснює, що російська тактика "інфільтрації" спочатку дала тимчасовий тактичний маневр. Однак низька кількість солдатів і проблеми з логістикою не дозволили росіянам закріпитися.

Довідково: Інфільтрація у військовій справі – це тактика, заснована на використанні легкої піхоти, що нападає на противника, відокремлює основні ворожі сили та залишає їх позаду себе для подальшого нападу частинами, що підходять з важчою зброєю.

За словами експертів, тепер 51-ша армія противника готується до прямих штурмів на Покровськ і Мирноград, повернувшись до початкового плану.

До того ж російські військові блогери також зменшили згадки про Добропілля і перемкнулися на події північніше, східніше та південніше Покровська. Вони раніше попереджали, що прорив надто вузький і вразливий для українських контратак.

Яка ситуація на Покровському напрямку?