Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Яка ситуація під Добропіллям сьогодні?

Віктор Трегубов зазначив, що саме місто зараз порожнє.

По виступу під Добропіллям: "ріжки" зрізали, але в нижній частині виступу ще присутні росіяни,

– сказав речник ОСУВ "Дніпро".

Додав, що поки що окупанти відносно рівномірно атакують Добропілля й Покровськ. Також намагаються рватися в бік Костянтинівки.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема, в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.



Сирський заявив, що попри чисельну перевагу ворога, підрозділи ЗСУ й Нацгвардії з честю виконують поставлені перед ними завдання. У результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено 6 населених пунктів і знищено сотні російських загарбників.

Що заявляв Генштаб про Добропільський напрямок?