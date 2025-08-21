Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.
Яка ситуація під Добропіллям сьогодні?
Віктор Трегубов зазначив, що саме місто зараз порожнє.
По виступу під Добропіллям: "ріжки" зрізали, але в нижній частині виступу ще присутні росіяни,
– сказав речник ОСУВ "Дніпро".
Додав, що поки що окупанти відносно рівномірно атакують Добропілля й Покровськ. Також намагаються рватися в бік Костянтинівки.
Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема, в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.
Сирський заявив, що попри чисельну перевагу ворога, підрозділи ЗСУ й Нацгвардії з честю виконують поставлені перед ними завдання. У результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено 6 населених пунктів і знищено сотні російських загарбників.
Що заявляв Генштаб про Добропільський напрямок?
Вранці 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Добропільському напрямку Сили оборони продовжують проведення стабілізаційних заходів.
Російські загарбники зазнають суттєвих втрат унаслідок активних спільних дій частин і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, якої входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов".
"Лише за 3 останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38)", – заявив Генштаб.
Окрім того, агресор втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період було знищено й пошкоджено 3 танки (загалом 12), 3 бойові броньовані машини (загалом 9), 24 одиниці авто– й мототехніки (загалом 124), 12 гармат (загалом 30), а також 35 безпілотників різних типів (загалом 126).
"За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", – зазначив Генштаб.