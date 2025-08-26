Об этом во вторник, 26 августа, сообщил украинский президент, передает 24 Канал. Речь шла также о создании резервов и работе с партнерами по безопасности гарантий.
Смотрите также ВСУ освободили Новомихайловку, в Купянске – ожесточенные бои: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно о совещании с военными?
По словам Зеленского, на совещании подробно обсудили ключевые потребности каждого направления и подразделений. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны.
Конечно, должное внимание уделяем Донецкой области и Запорожью. Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений,
– отметил президент.
Также Зеленский добавил, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно украинские подразделения. Он отметил 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и подразделения ССО.
Зеленский провел совещание с военными: смотрите фото
Кроме того, был доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, США и тому подобное. Президент анонсировал соответствующие встречи и рабочие контакты в течение недели. "Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время", – говорится в заявлении.
Что известно о ситуации на фронте?
- Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин 22 августа рассказал, что российская армия перегруппировывает войска на Запорожском направлении, накапливая штурмовые подразделения для дальнейших действий. Также там увеличилось количество обстрелов, в частности возросло использование FPV-дронов и дронов-камикадзе.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 августа сообщил об украинских контратаках и зачистке от врага сел в Донецкой области – Михайловки, Зеленого Гая и Владимировки.
- По оценке Института изучения войны, недавно оккупанты продвинулись на Сумщине, Краматорском и Новопавловском направлениях, а также в Запорожской области. Зато украинские бойцы имели успехи на Покровском направлении.