Это говорят представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко и представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "Укринформ".

Что говорят о ситуации на этом направлении?

Виктор Трегубов сообщает, что россияне пытались закрепиться в селе Запорожское, но Силы обороны Украины выбили их, за Новогеоргиевку бои продолжаются. В то же время Иван Тимочко говорит, что для наступления на Запорожье России нужны необходимые силы.

Скорее всего, им нужно там усиление из войск, достаточно серьезно. Для того, чтобы проводить даже оперативного уровня операцию, надо минимум 20 – 30 тысяч дополнительных сил относительно тех, что там есть,

– заявил он.

По его мнению, россияне хотят продемонстрировать способность наступать не только в Донецкой области. Поэтому, по словам Тимочко, на этом участке возможны вызовы, однако не стоит ожидать стремительных успехов противника.

В то же время майор Андрей Ковалев опровергает информацию о захвате врагом сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Он утверждает, что оккупанты не находятся в указанных населенных пунктах.

Спикер добавляет, что враг пытался с помощью ДРГ проникнуть на территорию Днепропетровской области. Сейчас на границе с Донецкой областью продолжаются бои, однако, по его словам, украинские военные активно уничтожают противника.

Что еще известно об обстановке на границе областей?