Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главного сержанта батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Дениса Кардаша в эфире Суспильного.

Что происходит вблизи Покровска?

Денис Кардаш рассказал, что подразделения бригады работают в направлении Константиновки – Дружковки и участвовали в отражении недавней попытки прорыва россиян в сторону Доброполья. Тогда украинские военные привлекли технику, пехоту и беспилотники.

Сейчас со своей стороны локализовали все. Там, где могли зачистить, выстраиваем линию обороны. Критической ситуации нет, но еще нужно поработать,

– добавил военный.

По его словам, интенсивность атак уменьшилась, однако враг и дальше пытается закрепиться на позициях, подтягивает резервы и действует небольшими группами.

Там все нужно делать с нуля, поэтому им сложно. Мы делаем так, чтобы им было еще труднее. Они пытаются помешать нам закрепиться,

– объяснил Кардаш.

Сейчас российские войска используют дроны, мотоциклы и накапливаются небольшими группами: это может свидетельствовать о дальнейших намерениях врага.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?