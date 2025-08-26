Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главного сержанта батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Дениса Кардаша в эфире Суспильного.
Что происходит вблизи Покровска?
Денис Кардаш рассказал, что подразделения бригады работают в направлении Константиновки – Дружковки и участвовали в отражении недавней попытки прорыва россиян в сторону Доброполья. Тогда украинские военные привлекли технику, пехоту и беспилотники.
Сейчас со своей стороны локализовали все. Там, где могли зачистить, выстраиваем линию обороны. Критической ситуации нет, но еще нужно поработать,
– добавил военный.
По его словам, интенсивность атак уменьшилась, однако враг и дальше пытается закрепиться на позициях, подтягивает резервы и действует небольшими группами.
Там все нужно делать с нуля, поэтому им сложно. Мы делаем так, чтобы им было еще труднее. Они пытаются помешать нам закрепиться,
– объяснил Кардаш.
Сейчас российские войска используют дроны, мотоциклы и накапливаются небольшими группами: это может свидетельствовать о дальнейших намерениях врага.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области?
По словам военных, российские силы сосредотачивают усилия на захвате Покровска до наступления зимы, атакуя на нескольких направлениях, в частности в районе Родинского и Новопавловки.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных, тогда как население Покровска до войны составляло 60 тысяч человек.
21 августа Владимир Зеленский заявлял, что на Покровском направлении украинские воины почти полностью ликвидировали группы российских захватчиков, которые прорвались вглубь позиций. В то же время на других участках фронта ситуация остается без существенных изменений.