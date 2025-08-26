укррус
Кілька сотень окупантів та їхні танки знищені на фронті: втрати ворога на 26 серпня
Кілька сотень окупантів та їхні танки знищені на фронті: втрати ворога на 26 серпня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Росія зазнає значних щоденних втрат у повномасштабній війні.
  • За добу знищено кілька сотень окупантів та їхню техніку, зокрема танки, артилерійські системи, броньовані машини та спецтехніку.
Втрати ворога на 26 серпня
Росія має втрати нам фронті / Фото Генштабу ЗСУ

Росія продовжує повномасштабну війну та має значні щоденні втрати. За добу загинули 890 солдатів ворожої армії та ліквідовано значну кількість їхньої техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 26 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 077 830 (+890),
  • танків – 11134 (+4),
  • бойових броньованих машин – 23187 (+3),
  • артилерійських систем – 31979 (+33),
  • РСЗВ – 1472 (+0),
  • засобів ППО – 1211 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95),
  • крилатих ракет – 3598 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 59769 (+97),
  • спеціальної техніки – 3950 (+2).

Втрати ворога 26 серпня
Втрати ворога на 26 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати у війні Росії проти України перевищують втрати Другої світової війни.

Українські військові знищують російську техніку: останні новини

  • Нещодавно українські захисники завдали удару по окупантах на Запорізькому напрямку. Завдяки їхній злагодженій роботі було знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок". Цю систему ворог використовує для знешкодження легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд і знищення живої сили на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
  • Екіпаж "Ламбада" 7 корпусу ДШВ за допомогою FPV-дронів крізь забудову та природні перешкоди на лінії оборони "Покровськ-Мирноград" дісталися до ворога та вдарили по 12 одиницях артилерії та РСЗВ, серед яких – БМ-21 "Град" та важкий вогнемет ТОС-1.
  • Загалом за цей період на підступах до Покровська знищили 264 окупантів, 138 ворожих БПЛА, а також 48 одиниць іншої техніки.