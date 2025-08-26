Кілька сотень окупантів та їхні танки знищені на фронті: втрати ворога на 26 серпня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 26 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 077 830 (+890),
- танків – 11134 (+4),
- бойових броньованих машин – 23187 (+3),
- артилерійських систем – 31979 (+33),
- РСЗВ – 1472 (+0),
- засобів ППО – 1211 (+0),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95),
- крилатих ракет – 3598 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки й автоцистерн – 59769 (+97),
- спеціальної техніки – 3950 (+2).
Втрати ворога на 26 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво! Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати у війні Росії проти України перевищують втрати Другої світової війни.
Українські військові знищують російську техніку: останні новини
- Нещодавно українські захисники завдали удару по окупантах на Запорізькому напрямку. Завдяки їхній злагодженій роботі було знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок". Цю систему ворог використовує для знешкодження легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд і знищення живої сили на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
- Екіпаж "Ламбада" 7 корпусу ДШВ за допомогою FPV-дронів крізь забудову та природні перешкоди на лінії оборони "Покровськ-Мирноград" дісталися до ворога та вдарили по 12 одиницях артилерії та РСЗВ, серед яких – БМ-21 "Град" та важкий вогнемет ТОС-1.
- Загалом за цей період на підступах до Покровська знищили 264 окупантів, 138 ворожих БПЛА, а також 48 одиниць іншої техніки.