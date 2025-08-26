Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка наразі ситуація на полі бою?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 5 штурмових атак. Ворог завдав 6 авіаударів (застосувавши 11 авіабомб) та здійснив 179 обстрілів, у тому числі п’ять із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного. Ще 4 бої тривають.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 6 штурмів у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового. Дві атаки ще не завершені

На Лиманському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та у напрямках Ямполя й Серебрянки. Нині триває 9 атак.

На Сіверському напрямку зафіксовано 1 спробу прориву в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку противник провів 13 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. 3 бої тривають.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

росіяни здійснили 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку Російські підрозділи здійснили 43 штурмові спроби у районах Никанорівки, Маяка, Миролюбівки, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Сухого Яру, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового та Дачного. У кількох локаціях бої ще тривають.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат на цьому напрямку: 142 окупанти знешкоджені (з них 86 – безповоротно), знищено 18 автомобілів, 7 дронів, 2 пункти управління БпЛА, 3 укриття, а також пошкоджено артсистему та засіб РЕБ.

На Новопавлівському напрямку відбито 8 атак поблизу Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи. Ще 4 бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку триває бій у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Плавнів та у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 3 спроби наступу, але зазнали втрат і відступили.

