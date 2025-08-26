Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка наразі ситуація на полі бою?
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 5 штурмових атак. Ворог завдав 6 авіаударів (застосувавши 11 авіабомб) та здійснив 179 обстрілів, у тому числі п’ять із РСЗВ.
- На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного. Ще 4 бої тривають.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив 6 штурмів у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового. Дві атаки ще не завершені
- На Лиманському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та у напрямках Ямполя й Серебрянки. Нині триває 9 атак.
- На Сіверському напрямку зафіксовано 1 спробу прориву в районі Федорівки.
- На Краматорському напрямку противник провів 13 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. 3 бої тривають.
- На Торецькому напрямку росіяни здійснили 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
- На Покровському напрямку Російські підрозділи здійснили 43 штурмові спроби у районах Никанорівки, Маяка, Миролюбівки, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Сухого Яру, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового та Дачного. У кількох локаціях бої ще тривають.
Українські воїни завдали ворогу значних втрат на цьому напрямку: 142 окупанти знешкоджені (з них 86 – безповоротно), знищено 18 автомобілів, 7 дронів, 2 пункти управління БпЛА, 3 укриття, а також пошкоджено артсистему та засіб РЕБ.
- На Новопавлівському напрямку відбито 8 атак поблизу Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи. Ще 4 бої тривають.
- На Гуляйпільському напрямку триває бій у районі Малинівки.
- На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Плавнів та у напрямку Павлівки.
- На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 3 спроби наступу, але зазнали втрат і відступили.
Що відомо про останні новини з фронту?
7 корпус ДШВ FPV-дроном знешкодив замасковану ворожу гармату, обороняючи Покровськ та Мирноград. Протягом минулого тижня у смузі оборони "Покровськ-Мирноград" оборонці пошкодили 12 одиниць артилерії та РСЗВ, серед яких – БМ-21 "Град" та важкий вогнемет ТОС-1.
Бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини знищили важку вогнеметну систему ворога ТОС-1 "Солнцепьок". "Це сталося … завдяки чіткій взаємодії екіпажів БпАК, розвідників роти розвідки та взводу розвідки і коригування", – наголосили у Силах оборони Півдня.
Українські військові завдали авіаційного удару по командному пункту окупантів у місті Соледар. За попередньою інформацією, вдалося ліквідувати щонайменше 6 загарбників.