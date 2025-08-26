Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова сейчас ситуация на поле боя?
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 5 штурмовых атак. Враг нанес 6 авиаударов (применив 11 авиабомб) и совершил 179 обстрелов, в том числе пять из РСЗО.
- На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 10 раз вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного. Еще 4 боя продолжаются.
- На Купянском направлении враг совершил 6 штурмов в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово. Две атаки еще не завершены
- На Лиманском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодезей, Новоселовки, Зеленой Долины и в направлениях Ямполя и Серебрянки. Сейчас продолжается 9 атак.
- На Северском направлении зафиксирована 1 попытка прорыва в районе Федоровки.
- На Краматорском направлении противник провел 13 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечиного. 3 боя продолжаются.
- На Торецком направлении россияне совершили 6 атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.
- На Покровском направлении Российские подразделения совершили 43 штурмовые попытки в районах Никаноровки, Маяка, Миролюбовки, Новоэкономического, Родинского, Гродовки, Сухого Яра, Лисовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Орехового и Дачного. В нескольких локациях бои еще продолжаются.
Украинские воины нанесли врагу значительные потери на этом направлении: 142 оккупанта обезврежены (из них 86 – безвозвратно), уничтожено 18 автомобилей, 7 дронов, 2 пункта управления БпЛА, 3 укрытия, а также повреждено артсистему и средство РЭБ.
- На Новопавловском направлении отражено 8 атак вблизи Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи. Еще 4 боя продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении продолжается бой в районе Малиновки.
- На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Плавней и в направлении Павловки.
- На Приднепровском направлении россияне совершили 3 попытки наступления, но понесли потери и отступили.
Что известно о последних новостях с фронта?
7 корпус ДШВ FPV-дроном обезвредил замаскированную вражескую пушку, при обороне Покровска и Мирнограда. В течение прошлой недели в полосе обороны "Покровск-Мирноград" защитники повредили 12 единиц артиллерии и РСЗО, среди которых – БМ-21 "Град" и тяжелый огнемет ТОС-1.
Бойцы 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области уничтожили тяжелую огнеметную систему врага ТОС-1 "Солнцепёк". "Это произошло ... благодаря четкому взаимодействию экипажей БпАК, разведчиков роты разведки и взвода разведки и корректировки", – отметили в Силах обороны Юга.
Украинские военные нанесли авиационный удар по командному пункту оккупантов в городе Соледар. По предварительной информации, удалось ликвидировать не менее 6 захватчиков.