Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова сейчас ситуация на поле боя?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 5 штурмовых атак. Враг нанес 6 авиаударов (применив 11 авиабомб) и совершил 179 обстрелов, в том числе пять из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 10 раз вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного. Еще 4 боя продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 6 штурмов в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово. Две атаки еще не завершены

На Лиманском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодезей, Новоселовки, Зеленой Долины и в направлениях Ямполя и Серебрянки. Сейчас продолжается 9 атак.

На Северском направлении зафиксирована 1 попытка прорыва в районе Федоровки.

На Краматорском направлении противник провел 13 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечиного. 3 боя продолжаются.

На Торецком направлении россияне совершили 6 атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении Российские подразделения совершили 43 штурмовые попытки в районах Никаноровки, Маяка, Миролюбовки, Новоэкономического, Родинского, Гродовки, Сухого Яра, Лисовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Орехового и Дачного. В нескольких локациях бои еще продолжаются.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери на этом направлении: 142 оккупанта обезврежены (из них 86 – безвозвратно), уничтожено 18 автомобилей, 7 дронов, 2 пункта управления БпЛА, 3 укрытия, а также повреждено артсистему и средство РЭБ.

На Новопавловском направлении отражено 8 атак вблизи Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи. Еще 4 боя продолжаются.

На Новопавловском направлении отражено 8 атак вблизи Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи. Еще 4 боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении продолжается бой в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Плавней и в направлении Павловки. На Приднепровском направлении россияне совершили 3 попытки наступления, но понесли потери и отступили.

