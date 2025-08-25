Відповідну заяву у понеділок, 25 серпня, зробив спеціальний представник США Кіт Келлог, перебуваючи у Києві на молитовному сніданку, повідомляє 24 Канал.
Які втрати назвав Келлог?
Кіт Келлог назвав Дональда Трампа видатним миротворцем. За його словами, президент США хоче завершити війну, оскільки пам'ятає про участь Сполучених Штатів у Другій світовій війні, зокрема у Сицилії, Африці, Нормандії.
Якщо додати втрати України та Росії разом, то це молоді чоловіки та жінки, які воювали й загинули. Рівень втрат є вищим, ніж у нас був у Другій світовій війні. Подумайте про це. Подумайте про смерть і руйнування. І саме тому ті з нас, хто служив у війську і бачив, яких збитків вона може завдати, хочуть покласти цьому край,
– заявив спецпредставник США.
Він наголосив, що варто пам'ятати, яку ціну заплатили за часи Другої світової війни, і скільки загиблих є зараз. Згідно з деякими офіційними даними, втрати США тоді могли досягатиорієнтовно понад 400 тисяч людей.
Заява Келлога про втрати у війні: дивіться відео
У рамках цього ж заходу американський високопосадовець заявив, що досягати миру складніше, ніж воювати, проте до цього докладають усіх зусиль. Він сподівається, що миру в Україні вдасться досягнути вже до 2026 року.
Які дані про втрати наводили?
Нещодавно пропагандисти повідомляли, що російські хакери нібито зламали базу даних Генштабу, звідки отримали дані про "1,7 мільйона загиблих і зниклих українських військових" за час повномасштабної війни.
Згодом Центр протидії дезінформації при РНБО спростував цю інформацію, назвавши вищезгаданий фейк "абсолютно абсурдним", оскільки Україна за роки незалежності не мала регулярної армії у 1,7 мільйона осіб.
У квітні у CBS News повідомляли, що внаслідок війни загинули 13 тисяч цивільних українців, зокрема понад 600 дітей. Водночас кількість загиблих українських військових, за даними ЗМІ, може досягати 100 тисяч.
Оновленої статистики щодо наших захисників наразі немає. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян станом на 25 серпня сягають близько 1 076 940 осіб. Лише за останню добу ліквідовано 870 окупантів.