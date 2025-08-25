Таку заяву американський високопосадовець зробив під час молитовного сніданку у рамках його візиту до Києва, повідомляє 24 Канал. Він також оцінив зусилля президента США Дональда Трампа з цього приводу.

Що розповів Келлог про мирні зусилля?

Кіт Келлог нагадав про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці минулого тижня, і про переговори, які відбулися після того, в Овальному кабінеті за участю Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Коли 7 представників європейських країн мали шанс обговорити з президентом поточні проблеми. Це непросте завдання. Ми дійсно дуже багато для цього працювали. Він (Трамп – 24 Канал) дійсно є президентом миру. Він хоче припинення смерті й руйнувань,

– заявив він.

За його словами, наразі триває важка робота стосовно мирного процесу. Він висловив сподівання, що вже у найближчому майбутньому ситуація дійде до безпекових гарантій. Робота з цього приводу також досі триває.

Він зазначив, що питання полягає в українській військовій спроможності, які є обмеження, зокрема, найвищі, найнижчі, політичні, дипломатичні можливості. На його думку, після збору цього можна буде отримати суцільну картину.

"Подумайте також про масштаби знищення і руйнувань, про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. Саме про це говорить президент Трамп. Він дійсно надзвичайна людина, прихильник миру. Дуже сподіваюсь, що вже в наступний День незалежності настане свято, і буде святом, коли Україна буде вільною, мирною", – сказав Келлог.

Спецпредставник додав, що "віддає належне" тій ролі, яку кожен відіграє для досягнення миру, згадавши про президентів Еммануеля Макрона та Александра Стубба, а також прем'єр-міністрів Джорджію Мелоні та Кіра Стармера.

"Президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше ніж досягати миру. Просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим", – резюмував Келлог.

