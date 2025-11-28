Відрядження Дрісколла частково пояснюється логістично: керівництво армії й так планувало візит до України. Та за лаштунками рішення мають серйозніше політичне підґрунтя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про Дена Дрісколла?

Вашингтон, за словами джерел видання, врахував давні партнерські зв’язки українських військових саме з армією США, яка навчала їх задовго до 2022 року. Тому головну роль у діалозі з Києвом отримав не міністр оборони Піт Гегсет і не глава Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, а саме Дрісколл.

Один чинний і двоє колишніх посадовців США підтверджують, що погляди Дрісколла та генерала Кейна щодо перспектив України суттєво різняться. Кейн солідарний із спецпредставником Келлогом, переконаним, що у Києва залишається шанс переламати хід війни.

Дрісколл же займає значно песимістичнішу позицію. Він вважає, що українські сили виснажені до межі і що конфлікт треба завершувати якнайшвидше – навіть якщо результат більше відповідатиме інтересам Росії.

Кремль задоволений Дрісколлом

У Росії поява Дрісколла у перемовинах викликала схвальну реакцію. Колишній високопоставлений російський чиновник заявив, що він виглядає "розсудливим", на відміну від Келлогга, якого в Кремлі вважали надмірно проукраїнським. Келлогг залишає свою посаду в січні.

Після перемовин в Абу-Дабі Дональд Трамп у вівторок підтвердив, що Дрісколл залишається членом переговорної групи.

Віткофф їде до Москви, а Дрісколл у Київ