Відрядження Дрісколла частково пояснюється логістично: керівництво армії й так планувало візит до України. Та за лаштунками рішення мають серйозніше політичне підґрунтя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Що відомо про Дена Дрісколла?
Вашингтон, за словами джерел видання, врахував давні партнерські зв’язки українських військових саме з армією США, яка навчала їх задовго до 2022 року. Тому головну роль у діалозі з Києвом отримав не міністр оборони Піт Гегсет і не глава Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, а саме Дрісколл.
Один чинний і двоє колишніх посадовців США підтверджують, що погляди Дрісколла та генерала Кейна щодо перспектив України суттєво різняться. Кейн солідарний із спецпредставником Келлогом, переконаним, що у Києва залишається шанс переламати хід війни.
Дрісколл же займає значно песимістичнішу позицію. Він вважає, що українські сили виснажені до межі і що конфлікт треба завершувати якнайшвидше – навіть якщо результат більше відповідатиме інтересам Росії.
Кремль задоволений Дрісколлом
У Росії поява Дрісколла у перемовинах викликала схвальну реакцію. Колишній високопоставлений російський чиновник заявив, що він виглядає "розсудливим", на відміну від Келлогга, якого в Кремлі вважали надмірно проукраїнським. Келлогг залишає свою посаду в січні.
Після перемовин в Абу-Дабі Дональд Трамп у вівторок підтвердив, що Дрісколл залишається членом переговорної групи.
Віткофф їде до Москви, а Дрісколл у Київ
Трамп доручив Стіву Віткоффу їхати до Москви для переговорів з Путіним.
Водночас президент США відправляє міністра армії Дена Дрісколла на зустріч з українською стороною.
Білий дім переймається, що Росія може відкинути оновлений мирний план, який став більш прийнятним для Києва.
Початкова версія плану була змінена, з неї зникли обмеження для ЗСУ та заборона членства в НАТО, але немає ознак, що Путін погодиться на таку угоду.