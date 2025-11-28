Командировка Дрисколла частично объясняется логистически: руководство армии и так планировало визит в Украину. Но за кулисами решения имеют более серьезную политическую подоплеку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о Дэне Дрисколле?

Вашингтон, по словам источников издания, учел давние партнерские связи украинских военных именно с армией США, которая обучала их задолго до 2022 года. Поэтому главную роль в диалоге с Киевом получил не министр обороны Пит Гегсет и не глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, а именно Дрисколл.

Один действующий и двое бывших чиновников США подтверждают, что взгляды Дрисколла и генерала Кейна относительно перспектив Украины существенно различаются. Кейн солидарен со спецпредставителем Келлогом, убежденным, что у Киева остается шанс переломить ход войны.

Дрисколл же занимает значительно более пессимистическую позицию. Он считает, что украинские силы истощены до предела и что конфликт надо завершать как можно быстрее – даже если результат будет больше соответствовать интересам России.

Кремль доволен Дрисколлом

В России появление Дрисколла в переговорах вызвало положительную реакцию. Бывший высокопоставленный российский чиновник заявил, что он выглядит "здравомыслящим", в отличие от Келлогга, которого в Кремле считали чрезмерно проукраинским. Келлогг покидает свою должность в январе.

После переговоров в Абу-Даби Дональд Трамп во вторник подтвердил, что Дрисколл остается членом переговорной группы.

Уиткофф едет в Москву, а Дрисколл в Киев