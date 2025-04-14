Президент України дав інтерв'ю CBS News, в якому розкрив втрати України за 3 роки війни, передає 24 Канал.

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Які втрати України у війні

За словами глави держави, внаслідок щоденних ударів військ Росії по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них – понад 600 дітей.

Водночас кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч.

Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали (життя — 24 Канал) наших людей,

– сказав президент.

Також Володимир Зеленський повідомив, що російські війська близько 1 700 разів атакували школи та 780 разів – медичні заклади.

До слова, з початку 2025 року російська армія втратила рекордну кількість особового складу – 140 650 солдатів. Загальні втрати окупантів у війні становлять близько 933 980 загиблих і поранених.