Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він, зокрема, розповів про конфлікт із Джей ді Венсом в Овальному кабінеті, передає 24 Канал.

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Що розповів президент

Глава держави зауважив, що під час багатьох зустрічей між представниками нової адміністрації США та України нашій країні постійно доводиться виправдовуватися за те, чого вона не робила.

Політик пояснив, що від американців, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, неодноразово чув позицію, що, мовляв, росіяни теж страждають, гинуть, і не факт, що це вони почали війну.

За словами Зеленського, Вашингтон пропонує Києву змінену реальність, в яку він не хоче грати.

Не ми напали – це перше. Мені здається, що віцепрезидент Джей ді Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни – агресор, ми – жертва. Це всі розуміють,

– наголосив президент.

Також від команди Трампа лунали сигнали, що, буцімто, Путін прийшов на землі, які не є українськими, і там живуть росіяни. Володимир Зеленський каже, що йому складно пояснити Джей Ді Венсу, що Путін не прийшов нікого захищати.

"Я перебуваю в Україні і розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 28 лютого в Овальному кабінеті відбувалася скандальна зустріч Зеленського з Трампом.