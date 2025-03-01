Адміністрація Трампа неодноразово поширювала дезінформацію про ситуацію в Україні, зокрема про те, що "Україна зруйнована, солдати втекти, а президент – диктатор". Саме це, за словами Зеленського, і послугувало причиною публічної сварки між ним, Трампом і Джей Ді Венсом, передає 24 Канал.

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Венс заявив, що йому плювати на Україну

Особливу роль у словесній перепалці президентів відіграв віцепрезидент Джей Ді Венс. Український лідер усього лишень намагався пояснити партнерам, що режим припинення вогню сам по собі не спрацює, потрібні дієві гарантії. У відповідь Венс звинуватив його у невдячності і неповазі до США.

Окрему увагу привернув фрагмент зустрічі, де Володимир Зеленський питає Венса, чи він бував в Україні, чи він знає, що там відбувається направді. Віцепрезидент США зазначив, що не був в Україні, але він "переглядає сторіс". На відео видно, що глава нашої держави у шоці від такої безтурботної відповіді американця.

Венс роздратував Зеленського: дивіться відео

На тлі скандальної зустрічі у Білому домі користувачі мережі поспішили викрити лицемірство Венса, якому насправді глибоко байдуже до того "мільйона загиблих" людей, про які він говорить.

Так, у подкасті War Room у 2022 році майбутній тоді віцепрезидент США чітко висловив своє ставлення до України:

Це безглуздо, що ми зосереджені на кордоні в Україні. Буду з вами відвертим: мені насправді байдуже, що станеться з Україною, так чи інакше,

– сказав він.

Венс у кількох словах розкриває своє ставлення до України: дивіться відео

До слова, демократи рознесли Трампа і Венса за їх обурливе ставлення до Зеленського. Сенатори від Демократичної партії наголосили, що президент України заслуговує на подяку, як президент країни, яка стоїть на захисті демократії, а не публічне приниження, якого зазнав в Овальному кабінеті.