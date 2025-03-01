Він подякував за допомогу українцям під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського президента у соцмережі Х у суботу, 1 березня.

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Як пояснив це Зеленський

Український лідер, попри суперечку у Білому домі, висловив вдячність США, президенту Дональду Трампу, а також Конгресу за двопартійну підтримку та американському народу. За його словами, українці завжди цінували цю підтримку, особливо під час повномасштабного вторгнення.

Допомога Америки була життєво важливою для того, щоб допомогти нам вижити, і я хочу це визнати. Незважаючи на жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами. Але нам потрібно бути чесними та відвертими один з одним, щоб справді зрозуміти наші спільні цілі,

– написав він.

Він наголосив, що для Києва вкрай важливо мати підтримку президента США. Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп хоче закінчити війну, але зауважив, що ніхто не хоче миру більше ніж Україна, оскільки це боротьба за нашу свободу та виживання.

"Наші стосунки з американським президентом – це більше, ніж просто два лідери; це історичний і міцний зв’язок між нашими народами. Тому я завжди починаю зі слів вдячності нашого народу американському народу", – пояснив президент.

Також український лідер вкотре наголосив, що війну розпочала Росія, і тому Москва є неправою через зневагу територіальної цілісності України. Президент зазначив, що українцям важлива тверда позиція США, а також роль Вашингтону у визначенні гарантій безпеки.

Я не можу змінити позицію України щодо Росії. Росіяни нас вбивають. Росія – ворог, і це реальність, з якою ми стикаємося. Україна хоче миру, але він має бути справедливим і міцним. Для цього нам потрібно бути сильними за столом переговорів,

– заявив Зеленський.

Крім того, глава держави підкреслив, що припинення вогню не спрацює з російським диктатором Владіміром Путіним, оскільки той за останні десять років порушував перемир’я 25 разів. Зеленський зазначив, що єдиним рішенням є справжній мир.