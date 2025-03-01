Он поблагодарил за помощь украинцам во время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского президента в соцсети Х в субботу, 1 марта.

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Как объяснил это Зеленский

Украинский лидер, несмотря на спор в Белом доме, выразил благодарность США, президенту Дональду Трампу, а также Конгрессу за двухпартийную поддержку и американскому народу. По его словам, украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно во время полномасштабного вторжения.

Помощь Америки была жизненно важной для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать. Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и откровенными друг с другом, чтобы действительно понять наши общие цели,

– написал он.

Он подчеркнул, что для Киева крайне важно иметь поддержку президента США. Владимир Зеленский признал, что Дональд Трамп хочет закончить войну, но заметил, что никто не хочет мира больше чем Украина, поскольку это борьба за нашу свободу и выживание.

"Наши отношения с американским президентом – это больше, чем просто два лидера; это историческая и прочная связь между нашими народами. Поэтому я всегда начинаю со слов благодарности нашего народа американскому народу", – объяснил президент.

Также украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что войну начала Россия, и поэтому Москва является неправой из-за пренебрежения территориальной целостностью Украины. Президент отметил, что украинцам важна твердая позиция США, а также роль Вашингтона в определении гарантий безопасности.

Я не могу изменить позицию Украины по отношению к России. Россияне нас убивают. Россия – враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся. Украина хочет мира, но он должен быть справедливым и крепким. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров,

– заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что прекращение огня не сработает с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку тот за последние десять лет нарушал перемирие 25 раз. Зеленский отметил, что единственным решением есть настоящий мир.