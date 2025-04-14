Президент Украины дал интервью CBS News, в котором раскрыл потери Украины за 3 года войны, передает 24 Канал.

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Какие потери Украины в войне

По словам главы государства, в результате ежедневных ударов войск России по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них – более 600 детей.

В то же время, количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.

Наш народ платит самую высокую цену. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали (жизнь — 24 Канал) наших людей,

– сказал президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что российские войска около 1700 раз атаковали школы и 780 раз – медицинские учреждения.

К слову, с начала 2025 года российская армия потеряла рекордное количество личного состава – 140 650 солдат. Общие потери оккупантов в войне составляют около 933 980 погибших и раненых.