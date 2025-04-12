Украинские Силы обороны мужественно наносят отпор врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Какие потери понесла российская армия с начала года

По словам главнокомандующего ВСУ, с начала 2025 года Россия потеряла 140 тысяч 650 солдат. Такие потери российской армии являются рекордными.

Попытки оккупантов продавить украинскую оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями,

– говорит Сырский.

Россия продолжает нести потери в войне: видео Александра Сырского

Добавим, что только за минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1240 оккупантов. Кроме этого, удалось уничтожить 11 танков, 7 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем и 128 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стоит заметить, что общие потери российского личного состава с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года составляют около 931 450 человек.