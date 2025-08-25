Соответствующее заявление в понедельник, 25 августа, сделал специальный представитель США Кит Келлог, находясь в Киеве на молитвенном завтраке, сообщает 24 Канал.

Какие потери назвал Келлог?

Кит Келлог назвал Дональда Трампа выдающимся миротворцем. По его словам, президент США хочет завершить войну, поскольку помнит об участии Соединенных Штатов во Второй мировой войне, в частности в Сицилии, Африке, Нормандии.

Если добавить потери Украины и России вместе, то это молодые мужчины и женщины, которые воевали и погибли. Уровень потерь выше, чем у нас был во Второй мировой войне. Подумайте об этом. Подумайте о смерти и разрушениях. И именно поэтому те из нас, кто служил в армии и видел, какой ущерб она может нанести, хотят положить этому конец,

– заявил спецпредставитель США.

Он подчеркнул, что стоит помнить, какую цену заплатили за время Второй мировой войны, и сколько погибших есть сейчас. Согласно некоторым официальным данным, потери США тогда могли достигать ориентировочно более 400 тысяч человек.

В рамках этого же мероприятия американский чиновник заявил, что достигать мира сложнее, чем воевать, однако к этому прилагают все усилия. Он надеется, что мира в Украине удастся достичь уже к 2026 году.

Какие данные о потерях приводили?