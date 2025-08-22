Їм довіряють надзвичайно складні операції у Вовчанську. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла в ефірі 24 Каналу, що за рік мотивація бійців батальйону "Шквал" тільки збільшилася.

"Зараз "Шквалу" довіряють дуже складні операції саме у Вовчанську. Коли дивишся на відео, не віриться, що туди людина може дійти, але вони доходять. Вони там затримуються на тривалий час. Тому що вийти важко. Бійці мають виконати певні завдання, які їм поставили", – сказала вона.

Історії оборонців Вовчанська

Рік тому до бригади долучилися 70 бійців, колишніх засуджених. Заступник командира з психпідтримки батальйону 57 ОМПБр Палич зазначив, що вони показали себе з достойної сторони, показали, як можуть воювати, набралися досвіду. Зараз вони виконують такі завдання, які не всі підрозділи можуть.

Чотири наші військовослужбовці взяли в полон 16 військовослужбовців, три наших – взяли десять. За понад рік підрозділ взяв у полон близько 100 полонених загалом. Було ліквідовано безпосередньо в стрілецьких боях нашими бійцями приблизно 300 ворогів. Чотири наших військовослужбовці ліквідували ДРГ у складі шести осіб. Але це шість осіб, які проходили спецпідготовку, вони були досить навчені. Хлопці впоралися,

– поділився він.