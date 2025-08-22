Так, за останню добу лінія фронту змінилася. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 21 серпня.

Що зараз відбувається на фронті?

На Курському напрямку тривали бої в районі кількох населених пунктів. Однак про просування як ЗСУ, так і ворожих сил не повідомляли.

На Сумському напрямку російська армія не припиняє наступальних операцій, але успіху не має. Наразі окупанти намагаються вести бойові дії в районі населених пунктів Юнаківка, Новокостянтинівка та Яблунівка. Щодоби росіяни здійснюють близько 5 штурмів.



На Харківщині окупанти також намагаються наступати. Зокрема ворог атакував у лісових районах поблизу Синельникового, а також в районі Липців та Вовчанська. Проте жодного успіху ворог не мав.

Протягом минулої доби ворог продовжував атакувати на Куп'янському, Боровському, Сіверському та Лиманському напрямках. Втім, жодних просувань російська армія не мала. Хоча російські "воєнкори" й стверджують про нібито просування в низці населених пунктів, проте на геолокаційних кадрах не вдалося знайти підтвердження.

На жаль, окупанти мали успіх в напрямку міста Часів Яр. Так, згідно з новими геолокаційними кадрами, ворог просунувся на захід від Кліщіївки, що неподалік Часового Яру.

Не полишає ворог атак і на Торецькому та Покровському напрямках. Речник угруповання військ "Дніпро" України Віктор Трегубов раніше повідомляв, що російські війська одночасно чинять тиск на сам Покровськ, а також на Костянтинівку та Добропілля з метою виявлення та використання слабких місць в українській обороні. Однак ЗСУ дають відсіч ворогу та ускладнюють його можливості щодо групування сил на цій ділянці фронту.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Так, на нових геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ встановили український прапор у селі Товсте, що у Волноваському районі Донеччини.

На Півдні росіяни продовжують атакувати. Так, у Запорізькій та Херсонській областях загарбники продовжують проводити обмежені спроби наступу, проте успіху не мають.



Що відомо про звільнення сіл на Донеччині?

У четвер, 21 серпня, в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що українські захисники мали успіх у селі Товсте Волноваського району Донецької області. Повернули майже все село під контроль України військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Наразі Сили оборони продовжують вибивати ворога з населеного пункту.

Днями раніше українські захисники також відновили позиції на критично важливій ділянці фронту поблизу Добропілля. Так, ЗСУ вдалося вибити ворога з сіл Золотий Колодязь та Петрівка на Донеччині. Ворог також зазнав серйозних втрат.