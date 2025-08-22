Так, за последние сутки линия фронта изменилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) за 21 августа.

Что сейчас происходит на фронте?

На Курском направлении продолжались бои в районе нескольких населенных пунктов. Однако о продвижении как ВСУ, так и вражеских сил не сообщали.

На Сумском направлении российская армия не прекращает наступательных операций, но успеха не имеет. Сейчас оккупанты пытаются вести боевые действия в районе населенных пунктов Юнаковка, Новоконстантиновка и Яблоновка. Ежесуточно россияне осуществляют около 5 штурмов.



Что происходит на Сумщине / Карта ISW

На Харьковской области оккупанты также пытаются наступать. В частности враг атаковал в лесных районах вблизи Синельниково, а также в районе Липцов и Волчанска. Однако никакого успеха враг не имел.

За прошедшие сутки враг продолжал атаковать на Купянском, Боровском, Северском и Лиманском направлениях. Впрочем, никаких продвижений российская армия не имела. Хотя российские "военкоры" и утверждают о якобы продвижении в ряде населенных пунктов, однако на геолокационных кадрах не удалось найти подтверждение.

К сожалению, оккупанты имели успех в направлении города Часов Яр. Так, согласно новым геолокационными кадрами, враг продвинулся на запад от Клещеевки, неподалеку Часового Яра.

Не оставляет враг атак и на Торецком и Покровском направлениях. Представитель группировки войск "Днепр" Украины Виктор Трегубов ранее сообщал, что российские войска одновременно оказывают давление на сам Покровск, а также на Константиновку и Доброполье с целью выявления и использования слабых мест в украинской обороне. Однако ВСУ дают отпор врагу и затрудняют его возможности по группировке сил на этом участке фронта.

Что происходит на Востоке – больше в галерее

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Так, на новых геолокационных кадрах видно, что ВСУ установили украинский флаг в селе Толстое, что в Волновахском районе Донецкой области.

На Юге россияне продолжают атаковать. Так, в Запорожской и Херсонской областях захватчики продолжают проводить ограниченные попытки наступления, однако успеха не имеют.



Где оккупанты атакуют в Запорожье / Карта ISW

Что известно об освобождении сел в Донецкой области?

В четверг, 21 августа, в ОСУВ "Днепр" сообщили, что украинские защитники имели успех в селе Толстое Волновахского района Донецкой области. Вернули почти все село под контроль Украины военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Сейчас Силы обороны продолжают выбивать врага из населенного пункта.

Днями ранее украинские защитники также восстановили позиции на критически важном участке фронта вблизи Доброполья. Так, ВСУ удалось выбить врага из сел Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области. Враг также понес серьезные потери.