Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".
Дивіться також Знищено ворога майже на 100%: Зеленський розповів про Покровський напрямок
Які успіхи в ЗСУ?
Військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль Збройних Сил України більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Наші захисники продовжують знищувати ворога з повітря і на землі.
Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату,
– ідеться у повідомленні.
Відбиття противника у Донецькій області: дивіться відео