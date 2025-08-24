Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.
Что сказал Трегубов о ситуации в Часовом Яру?
Виктор Трегубов отметил, что полный контроль над всем Часовым Яром дал бы врагу свободную дорогу в сторону Константиновки, и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, двигаться к городу.
Поскольку контроль над Часовым Яром у них (у россиян – 24 Канал) не полный, несмотря на то, что говорил даже сам Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать именно сейчас не могут,
– объяснил майор.
Спикер отметил, что подобная ситуация у врага с городом Торецк, где оккупанты взяли его нижнюю часть, но поскольку пройти сам город и пойти дальше россияне не могут, то пока пользы от того для врага нет.
"Поэтому на ту же Константиновку они (россияне – 24 Канал) теперь уже мечтают наступать с Покровского направления", – отметил Трегубов.
Он отметил, что ситуация для ВСУ на этом направлении непростая, но и для россиян она далеко не такая, как они себе мечтают. Ведь в их планах – "вот-вот взять два города, двинуться дальше, а там уже Константиновка и с юга – Славянско-Краматорская агломерация". Но эти планы врага далеки от реализации.
Какова ситуация на самых горячих участках фронта сейчас?
В Генштабе ВСУ утром 24 августа отметили, что на Краматорском направлении происходило 16 боестолкновений. Атаки врага были в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочок, Предтечиного, Белой Горы.
Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что на Покровском направлении сейчас россияне имеют вдвое больше военных, чем население города до войны. Это соотношение составляет 110 тысяч к 60 тысячам соответственно.
В то же время украинские морские пехотинцы восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. 37 отдельная бригада морской пехоты вместе с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR успешно остановили российские войска и закрепили позиции в населенном пункте.