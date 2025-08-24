Защитники продолжают удерживать украинскую территорию. За сутки произошло 179 боевых столкновений с оккупантами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте сегодня?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили четыре попытки наступления противник. По населенным пунктам произошло 8 обстрелов из артиллерии, враг применил 25 управляемых авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении российская армия пыталась прорваться 10 раз возле населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Каменка и в сторону Зеленого.

На Купянском направлении произошло шесть вражеских атак. Штурмовые действия противника удалось остановить в районах Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз и пытался прорвать оборону вблизи Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного и в сторону Шандриголово, Дроновки, Серебрянки.

На Северском направлении россияне пытались продвигаться 12 раз возле Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении происходили 16 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечиного, Белой Горы.

На Торецком направлении враг 10 раз атаковал у Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 52 штурма россиян у населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Владимировка, Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое и Филиал.

На Новопавловском направлении российская армия атаковала 33 раза в районах Вольного Поля, Малиевки, Воскресенки, Темировки, Ольговки и в сторону Филиала, Ивановки и Запорожского.

На Ореховском направлении была отбита одна вражеская атака в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил две попытки атаковать позиции украинских подразделений, но успеха не имели.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и пункт управления противника. Потери российских захватчиков за сутки составили 910 человек.

Напомним, по данным ISW российские войска продвинулись на Торецком направлении недалеко от села Александро-Шультино и возле Катериновки. Захватчики, вероятно, также имели успехи на северо-запад от села Русин Яр. Попытки наступлений россияне проводили и на Сумщине, Курщине, Харьковщине, Запорожье и Херсонщине, однако они были неуспешны.

Зато украинская армия имела результаты на Сумщине у Андреевки, где смогли освободить часть территории и отбросить врага.